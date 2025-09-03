Россиянин оказался в тюрьме из-за передачи данных об объектах Минобороны

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Смоленской области, сдавшего Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные об объектах Минобороны России. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ФСБ.

Первые три года осужденный россиянин будет находиться в тюрьме, остальные годы в колонии строгого режима. Он признан виновным по статьям 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации») и 275 УК РФ («Госизмена»),

По данным ФСБ, 37-летний житель Гагаринского округа вступил в террористическую организацию, курируемую ВСУ. Он передал ее представителю информацию о месторасположении двух объектов Минобороны России и топливно-энергетического комплекса.

Ранее сообщалось, что в Москве за неделю арестовали второго подозреваемого в госизмене. Граждане России Куряев и Гранников были задержаны и заключены под стражу.