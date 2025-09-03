Блогер Маркарян пока «признал вину» только в телеграме

История с арестом блогера Арсена Маркаряна получила новое развитие. Сегодня в его телеграм-канале появилась запись, где автор якобы признаётся в том, что произносил скандальные слова в адрес героя Великой Отечественной войны, но «не отдавал отчёта тому, что говорил».

© Московский Комсомолец

В публикации подчёркивается: «Я признаю свою ошибку и каюсь. Это были эмоции, я не понимал, что говорю». Такие строки уже вызвали бурные обсуждения в соцсетях — часть подписчиков сочла их искренним раскаянием, другие же увидели в них попытку смягчить будущий приговор.

Однако, как стало известно «МК», никаких официальных следственных действий, где фигурант мог заявить об этом, на данный момент не проводилось. По нашим данным, де-юре блогер вину не признавал, не раскаивался, а процессуальная позиция остаётся прежней.

Таким образом, возникает вопрос: действительно ли Маркарян изменил свою линию защиты, или речь идёт лишь о громком посте, рассчитанном на общественное мнение?

Между тем арестованный блогер продолжает оставаться в изоляторе, а его дело по статье о реабилитации нацизма расследуется в СК.