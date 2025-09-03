Трехмесячного ребенка избили по голове в российском регионе

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре возбудили уголовное дело по факту избиения трехмесячного ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело расследуется по пункту «б» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему») УК РФ. По предварительным данным, 30 августа 44-летний житель Когалыма, будучи в состоянии алкогольного опьянения, разозлился на плачь сына и ударил его по голове. Ребенок получил тяжкие травмы, ему потребовалась госпитализация.

Следствие просит суд избрать мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

