Суд рассмотрит дело директора магазина, задушившего покупателя за кражу алкоголя

Сотрудники Следственного комитета завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора продуктового магазина, который задушил покупателя из-за кражи алкоголя. Дело направлено в суд.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 3 сентября, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

— Обвиняемый, находясь в подсобном помещении продуктового магазина, расположенного в Раменском городском округе, избил потерпевшего, а затем задушил. Мотивом преступления явилась кража алкогольной продукции покупателем. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Раменский городской суд для рассмотрения по существу, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Обвиняемому 32 года. Следователи провели допросы, изучили видео с камер наружного видеонаблюдения и получили заключения судебных экспертиз, которые изобличают обвиняемого.

Ранее столичный суд огласил наказание мужчине, обвиняемому в убийстве женщины в Москве 29 лет назад. Фигурант получил 11 лет лишения свободы. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима.