Воспитанницу детского дома подвергли суровым издевательствам на Кузбасе

В соцсетях появился шокирующий видеоролик, где девочка-подросток избивает сверстницу. Видео прокомментировал тг-канал «Инцидент Кузбасс».

© Московский Комсомолец

На кадрах жертва стоит на коленях и просит прощения. Ее ровесница бьёт несчастную по лицу и угрожает со словами: «Жить надоело или что?» Видео вызвало возмущение среди пользователей.

Инцидент произошел в селе Красные Орлы Мариинского района Кемеровской области. По факту происшествия Следственный комитет организовал проверку. В ведомстве уточнили, что все участники конфликта установлены.