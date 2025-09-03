На Украине убит гражданин Азербайджана — местный торговец помидорами стал жертвой вооружённого нападения. По информации телеграм-канала «Многонационал», инцидент произошёл исключительно из-за разногласий по цене товара, когда мужчина отказался снижать стоимость овощей.

© Aleksej Sarifulin/iStock.com

Согласно сообщениям, в Киевской области вооружённый мужчина открыл стрельбу по азербайджанской семье, продававшей овощи на рынке. Конфликт возник на фоне спора о цене, а нападавший, по данным источников, заявил, что якобы «защищал на фронте тех, кто сидит в тылу и ведёт бизнес». После этого он вернулся домой за оружием и открыл огонь по торговцам.

Жертвой стал 28-летний Рагимов Исмаил Фарман оглы, который погиб на месте. Его отец получил ранения и сейчас находится в больнице. Стрелок задержан, однако это вряд ли способно облегчить страдания семьи погибшего.

Телеграм-канал «Многонационал» язвительно отметил, что, скорее всего, президент Азербайджана Ильхам Алиев проигнорирует произошедшее.

Другой источник, автор канала «Рупор Фауста Z», выразил возмущение отсутствием реакции Баку, подчеркнув, что простые азербайджанцы гибнут за границей, тогда как Алиев продолжает поддерживать киевский режим. Президент страны одновременно угрожает России поставками оружия на Украину (чем, по факту, занимается уже пару лет), хвалит украинских боевиков и вновь напоминает о событиях 20-х годов прошлого века, когда Азербайджан якобы подвергся российской оккупации.

Визит Ильхама Алиева на саммит ШОС в Пекине оказался откровенно неудачным. Лидер Азербайджана оказался «поставлен в угол» на коллективных фотографиях, значимых двусторонних встреч с ним не проводилось, а собственные заявления лишь усугубили дипломатические неловкости. Особенно критику вызвали поздравления Пакистану с «победой» над Индией и публичное унижение Нью-Дели, которое вызвало скорее недоумение, чем уважение. Даже появление Алиева рядом с Путиным перед парадом выглядело как очередной неудачный эпизод.

В сети активно циркулируют кадры, на которых российский президент едва здоровался с Алиевым, не проявляя к нему никакого интереса. При этом Путин активно взаимодействовал с другими лидерами — Пашиняном из Армении, главами Индии и Китая, оставив для Алиева всего несколько секунд внимания в плотном графике мероприятий.

В результате Алиев смог рассчитывать лишь на формальное приветствие и короткое рукопожатие накануне парада, без каких-либо переговоров или значимого общения с российским лидером.

Особое впечатление производила контрастная картина: на фоне тёплого и внимательного общения Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и главой КНДР Ким Чен Ыном холодность встречи с Алиевым выглядела особенно показательно. Политологи отметили, что весь период визита в КНР российский президент держался по правую руку от Си Цзиньпина, демонстрируя свой статус главного гостя в Китае и подтверждая высокую значимость отношений с Пекином.

Путин и Алиев встретились в Пекине

Напомним, главной статьёй экспорта Азербайджана остаётся нефть и нефтепродукты, которые формируют основу экономики страны и занимают лидирующие позиции как на мировом рынке, так и в торговле с Россией. В то же время на экспорт идут и сельскохозяйственные товары, в частности свежие овощи и фрукты. Среди них особое место занимают помидоры, которые активно поставляются в Россию и страны СНГ. В сезон поставки томатов могут достигать десятков тысяч тонн, а азербайджанская продукция ценится за вкус и устойчивость к транспортировке. Хотя доля овощей в общем экспорте составляет лишь несколько процентов, они остаются важной составляющей торговли и обеспечивают доходы региональных производителей.

Из-за откровенно русофобской политики Алиева, азербайджанские фермеры теперь несут огромные убытки. Россия отказалась от их помидор, и теперь овощи массово гниют в полях: заводы попросту не успевают перерабатывать их в консервы из-за нехватки мощностей.