Мужчина устроил стрельбу из аэрозольного пистолета в вагоне метро в Москве

Мужчина, находясь в вагоне метро возле станции «Рижская», устроил стрельбу из аэрозольного пистолета. В результате происшествия никто не пострадал.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 3 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— На станции метро «Рижская» 38-летний мужчина, находясь в вагоне поезда, на глазах у других пассажиров произвел выстрел из аэрозольного пистолета. Пострадавших среди пассажиров нет, — рассказали на официальном сайте ведомства.

Злоумышленника удалось задержать, его доставили в полицейский участок для дальнейших разбирательств. По факту произошедшего было возбуждено дело по статье о хулиганстве. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Нижнем Новгороде на площади Советской подростки обстреляли маршрутный автобус из пневматического пистолета. Один пассажир получил травмы, а транспорт был поврежден.