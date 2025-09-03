Ил-76 аварийно приземлился в российском городе

Транспортный самолет Ил-76 аварийно приземлился в аэропорту Черемшанка в Красноярске. Об этом сообщили РИА Новости в региональных экстренных службах.

По данным агентства, воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы в российском городе. В результате случившегося никто не пострадал.

Как пишет Следственного комитета России начали проводить проверку по факту инцидента.

До этого стало известно, что в самолете авиакомпании S7 сработала сигнализация о сбое гидросистемы в небе над Россией.

Несмотря на произошедшее, лайнер сел в штатном режиме в аэропорту назначения. На месте была организована техническая ревизия состояния систем воздушного судна.