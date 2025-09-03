Трехмесячного ребенка избили по голове в российском регионе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 сентября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре возбудило уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью малолетнему ребенку в городе Когалыме. По предварительным данным, мужчина ударил по голове своего трехмесячного ребенка, пострадавший госпитализирован, прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему). Ход его расследования находится на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, житель Когалыма, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, ударил по голове своего трехмесячного сына, разозлившись на его плач. Ребенок получил травмы и был госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь. Прокуратура проводит проверку, по итогам которой будут приняты меры реагирования.