Полицейские опустошили криптокошелек россиянина почти на 300 тысяч долларов

Двух полицейских из Волгограда обвинили в похищении предпринимателя, у которого они опустошили криптокошелек на почти 300 тысяч долларов. Об этом сообщает Baza.

Силовики находятся под стражей с 27 января. Оба отрицают свою причастность к преступлению.

По данным следствия, в ноябре 2024 гоа старший оперативник Владимир Д. и оперативный дежурный Сергей Р. насильно усадили коммерсанта в автомобиль и, угрожая, вынудили раскрыть пароль и перевести криптувалюту на семь разных кошельков.

Похищенные средства партнеры полицейских обменяли на наличность в офисе криптообменника в «Москва-Сити». Выручив 22 миллиона рублей, они отдали полицейским 7 миллионов рублей, остальное забрали себе.

