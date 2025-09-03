Полиция задержала мигранта за попытку изнасилования девочки в Ленобласти

В Ленобласти задержали мигранта, который силой тащил 13-летнюю школьницу в лес. Девочку в последний момент спасла прохожая. Родители обратились в правоохранительные органы. Сообщает пресс-служба полиции Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел 31 августа у дома 33 по Оборонной во Всеволожском районе Ленобласти. 13-летняя школьница, ехавшая на самокате, столкнулась с неизвестным мужчиной. Он отобрал транспортное средство и силой потащил ребенка в лес. Сцену увидела мимо проходившая женщина с собакой и спасла школьницу.

В полицию обратилась 33-летняя жительница Мурино, мать девочки. Оперативники установили личность злодея и задержали предполагаемого насильника. Им оказался 39-летний мигрант из Средней Азии. Он нелегально находился на территории России. Подозреваемый работал каменщиком на стройке и проживал там же в недостроенной квартире.

По факту происшествия продолжаются следственные мероприятия.