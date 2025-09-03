Россиянин собирался устроить теракт с помощью 14 дронов

Второй Западный окружной военный суд рассматривает уголовное дело против 60-летнего жителя Москвы Андрея Евсеева, которому вменяют попытку теракта, хранение оружия и взрывчатки, попытку изготовления взрывных устройств, а также нанесение побоев. Об этом сообщают материалы суда, на которые ссылается «ТАСС».

По данным следствия, в июне 2024 года против Евсеева возбудили дело по ряду статей, включая нанесение побоев, незаконный оборот и изготовление оружия, хранение взрывчатых веществ, а также попытку организации террористического акта.

Как следует из материалов дела, мужчина, работающий водителем-экспедитором в компании «Мосреактив», будучи в состоянии опьянения подрался с прохожим и сам обратился в полицию с заявлением. При общении с правоохранителями он обратил на себя внимание футболкой с надписью «Украина» и рассказом о своих взглядах, упомянув, что дома хранит украинскую символику. После этого было принято решение об обыске его квартиры.

Во время осмотра Евсеев не скрывал наличие запрещённых предметов и сам указывал, где они находятся. В его жилище нашли 14 квадрокоптеров, пульты к ним, VR-очки, флаги Украины, одежду с украинской символикой, 4 выстрела для подствольного гранатомёта, патроны, пиротехнические элементы, селитру, химические вещества, канистры с жидкостями, бутылку с керосином, сим-карты, телефоны, фотоаппарат, а также оружие: два револьвера, пистолет Макарова с магазином и 79 патронов. Помимо этого, изъят металлический станок.

После обыска против Евсеева возбудили уголовное дело, и 22 июня 2024 года он был заключён под стражу. Сейчас суд продолжает рассматривать обстоятельства инцидента.

