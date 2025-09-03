ГЭС увеличила сброс, чтобы очистить помутневший до рекордных значений Енисей

Около пяти тысяч жителей Красноярска нежданно остались без холодного водоснабжения из-за отключения одного из городских водозаборов. Вернуть его в строй, возможно, удастся с помощью ГЭС.

Работу водозабора остановили во вторник, 2 сентября, в связи с резким помутнением Енисея. По мнению специалистов, вода стала опасной для горожан. Кроме того, посторонние примеси могут вывести из строя оборудование инженерного сооружения.

Речная вода внезапно оказалось чрезвычайно мутной. Концентрация ила и прочих примесей превысила допустимую норму в десятки раз. Генеральный директор предприятия "КрасКом" заявил, что уровень помутнения Енисея в черте города достиг рекордных значений - такого не бывало за всю историю наблюдений, которые ведутся более сотни лет.

Енисей потерял прозрачность после затянувшегося на сутки интенсивного дождя, подтопившего Красноярск и окрестности в понедельник. Малые реки, впадающие в главную водную артерию региона, после ливня принесли в Енисей огромное количество ила, глины и прочих мутящих воду субстанций.

Чтобы быстрее очистить Енисей, принято нестандартное решение - задействовать Красноярскую гидроэлектростанцию, расположенную примерно в 40 километрах от краевого центра, в Дивногорске. Водосброс ГЭС увеличен для оттока мутной воды вниз по течению Енисея. Как полагают эксперты, это позволит ускоренными темпами вернуть водозабор "Гремячий лог" в строй.

"При увеличении сбросов увеличится скорость воды. Это поможет быстрее смыть ту глину, ту муть, которая поступает в русло в районе водозабора", - пояснил гендиректор КрасКома Гончеров.

Надежда на скорейшее очищение реки есть, хотя гарантий усиленные сбросы ГЭС не обеспечивают. "К сожалению, приток в Енисей мутной воды из малых рек не уменьшился, глина, грязь продолжают поступать", - отметил Гончеров. В любом случае, на запуск системы водозабора потребуется как минимум несколько часов.

В связи с ЧП Роспотребнадзор ужесточил контроль над обеспечением горожан качественной питьевой водой. Ради профилактики всем жителям Красноярска рекомендовано пить кипяченую воду. Прокуратура организовала проверку после отключения водоснабжения в Октябрьском и Железнодорожном районах столицы края.

Добавим, все водозаборы Красноярска, кроме "Гремячего лога", находятся на островах, вода берется из скважин с глубины 25-30 метров, где она еще до поступления на водозабор очищается естественным образом.