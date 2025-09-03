Два человека погибли при пожаре на западе Москвы

Два человека стали жертвами пожара на западе столицы в ночь на среду.

Как стало известно «МК», возгорание произошло в 1.15 на пятом этаже пятиэтажного дома по улице Вяземская. Горела квартира на площади 25 кв. метров. До прибытия пожарных из окна, спасаясь, выпал человек, который скончался на месте. Еще один погибший был обнаружен в одной из комнат.

Огнеборцы спасли из соседних квартир четырех человек. Причина возгорания устанавливается, предположительно, было два очага пожара.