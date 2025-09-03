Вылетевший во Вьетнам самолет вернулся в Иркутск из-за птицы

Самолет, следовавший из Иркутска в Камрань (Вьетнам), вернулся в аэропорт вылета из-за инцидента с птицей.

В среду, 3 сентября, около 10 часов по местному времени Boeing 757-200 вернулся в воздушную гавань Иркутска. Дело в том, что вскоре после взлета в самолетный отсек стеклоочистителя попала птица.

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с ЧП, сообщили в надзорном ведомстве.

Повторный вылет намечен на 15:30.