В пригороде Анапы раздались взрывы

Над пригородом Анапы прогремели взрывы, по неофициальной информации, над морем сбили несколько беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В курортном городе работают сирены оповещения. Также, по данным канала, в Кабардинке и Джубги были слышны звуки пролета нескольких дронов в сторону Геленджика.

Ранее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко проинформировал о введении ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Геленджика. Он уточнил, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.