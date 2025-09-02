Бык разорвал пах тореадору, насадив его на рог
Во Франции колумбийский тореадор по имени Хуан де Кастилья получил серьезные травмы во время исполнения трюков. Об этом сообщает El Mundo.
Инцидент произошел в Байонне, во время соревнований. Один из участников вышел на бой с быком, но когда тореадор решил нанести удар коленом в грудь, животное вонзило рог ему между ног.
«Я чувствовал, как рог вонзился в меня, ноги свело судорогой», – рассказал о своих эмоциях мужчина.
В результате мужчина сам нанес травму быку, сразу после боя колумбийца госпитализировали. В больнице выяснилось, что раны были не такими глубокими, как изначально предполагалось, какие-либо жизненно важные органы задеты не были.
Пациента поместили в отделение интенсивной терапии и провели операцию. Сейчас он аккуратно ходит, но предполагает, что 13 сентября сможет участвовать в следующем этапе, который пройдет на арене Лас-Вентас в испанском Мадриде.