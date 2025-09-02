Роскошная новая яхта затонула у берегов Турции

У берегов турецкой провинции Зонгулдак в Черном море затонула новая роскошная яхта с названием «Д.Т.». Владелец, капитан и два члена экипажа выбрались на берег, пишет «Комсомольская правда» в Telegram-канале.

© Соцсети

По данным газеты, судно затонуло через 15 минут после спуска на воду. Стоимость яхты составляла 40 млн лир (78,5 млн рублей).

По предварительным данным, яхта затонула из-за инженерной ошибки.

Ранее сообщалось, что турецкий сухогруз Kafkametler с 12 членами экипажа на борту затонул после удара о волнорез недалеко от порта Эрегли у побережья провинции Зонгулдак.

Береговая охрана, ВМС провели поисково-спасательную операцию после того, как позволили погодные условия.