Попытка жителя Сочи остановить внедорожник руками едва не закончилась смертью и попала на камеру видеорегистратора. Видео публикует Telegram-канал «ЧП Сочи».

На выложенных кадрах видно, что мужчина останавливает машину на проезжей части с открытой дверью, делает знак едущему позади водителю автобуса и планирует отбежать от авто, но непоставленный на ручник внедорожник начинает катиться назад. Владелец авто пытается задержать машину руками, падает на асфальт, и авто едва не проезжает по голове автомобилиста.

Отмечается, что ни мужчина, ни пассажиры автобуса, в который в итоге все же врезался внедорожник, не пострадали.

Ранее сообщались, что в Мурманске на железнодорожном переезде столкнулись легковая машина и грузовой поезд. Авария также попала на видео.