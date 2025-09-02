Мигрант изнасиловал 11-летнюю девочку в российском регионе

Иностранный гражданин приговорён к 12 годам колонии строгого режима по делу об изнасиловании 11-летней девочки в городе Кстово. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Нижегородской области.

По данным следствия, 19-летний подсудимый познакомился с жертвой в соцсетях и предложил встретиться. При личной встрече вблизи гаражного массива он совершил насильственные действия сексуального характера.

После того как о преступлении стало известно, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

В итоге суд назначил фигуранту наказание в виде 12 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.