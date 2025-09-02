В пустыне Блэк Рок в американском штате Невада посетители музыкального фестиваля Burning Man нашли в луже крови тело мужчины. Об этом в воскресенье, 31 августа, сообщили в пресс-службе офиса шерифа округа Першинг.

Тело обнаружили ночью 30 августа около 21:00 (07:00 по московскому времени), когда один из посетителей фестиваля остановил помощника шерифа и сообщил ему, что видел «мужчину, лежащего в луже крови». Сейчас полиция расследует его убийство.

Тело мужчины обнаружили в кульминационный момент фестиваля, когда подожгли высокую деревянную скульптуру в форме человека, расположенную в центре фестивальной площадки в Блэк-Рок-Сити. Труп погибшего доставили в бюро судебно-медицинской экспертизы округа Уошо. Правоохранители оцепили территорию и опросили нескольких посетителей мероприятия, передает New York Post.

27 августа на том же самом фестивале Кейла Томпсон ощутила сильную боль внизу живота и спустя несколько часов неожиданно для себя родила здоровую дочь весом 1,6 килограмма в туалете трейлера, где она ночевала. Женщину и ее ребенка доставили в медицинский центр мероприятия, после чего их перевезли в больницу города Рино.