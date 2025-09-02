Экс-начальник столичного главка Следственного комитета РФ генерал-майор Александр Дрыманов досрочно вышел из колонии из-за болезни, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство заключенного об освобождении от наказания. При этом прокурор пытался оспорить решение.

Тем не менее официально данная информация еще не комментировалась.

В 2020 году Дрыманова приговорили к 12 годам строгого режима. Также суд назначил ему штраф в размере 196 миллионов рублей и лишил специального звания генерал-майора юстиции и госнаград.

По версии следствия, экс-глава столичного СК смягчил приговор участникам преступной группировки криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). За это он получил 400 тысяч долларов.

Также Дрыманов получил "незаконное денежное вознаграждение" за освобождение из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца).