Российский военкор назвал настоящего убийцу Парубия
Бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия убила «атмосфера ненависти». Такое мнение высказал российский военный корреспондент Александр Коц, передает KP.RU.
Он обратил внимание на появившиеся в социальных сетях видеокадры из Львова с церемонии прощания с Парубием. Коц выразил мнение, что они были нужны для фиксации всех причастных «и к приходу таких маргиналов к власти, и к их закату».
«Это и есть та самая атмосфера ненависти, которая убивает ее главных разжигателей. Так было с [экс-депутатом Верховной Рады Ириной] Фарион, так стало с Парубием, то же самое ждет всех, кто приехал сегодня с пышными букетами кроваво-алых роз во Львов», — добавил военкор.
Прощание с застреленным 30 августа экс-спикером Рады прошло во Львове днем 2 сентября. На нем были замечены в том числе бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) и действующий спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.