RT поговорил с матерью убитой «кубанской дюймовочки»

Мать «кубанской дюймовочки» рассказала RT, что у их семьи не было конфликта с мужчиной, задержанным после убийства её дочери Татьяны. На записях с камер видно, как подозреваемый ходил по пятам за Татьяной и просил его подвезти. После этого «дюймовочку» больше никто не видел живой. Татьяну искали более сотни добровольцев, но найти удалось только её машину. После задержания мужчина сознался в убийстве и показал, где спрятал тело. Брат подозреваемого рассказал RT, что не понимает, почему его родственник мог так поступить. Подробности резонансного дела — в материале RT.

© из личного архива

Жительница краснодарской станицы Воронежская 36-летняя Татьяна М. пропала 21 августа. Женщина, которую знакомые называли «дюймовочкой» из-за роста 145 см, уехала на рынок Усть-Лабинска на своей Mazda и не вернулась. После неудачных попыток дозвониться до дочери её родители обратились в полицию. Как отметили в региональном СК, обстоятельства пропажи женщины свидетельствовали о возможном криминальном характере событий.

«В этой связи Усть-Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), организованы поиски пропавшей», — отмечается в сообщении.

По словам представительницы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Краснодарского края Римы Оганян, более 100 добровольцев отряда со всего края участвовали в поисках днём и ночью: «Наши ребята прошли очень большой квадрат, в первые два дня длина треков составляла более 300 км города и леса. Люди с работы отпрашивались, оставили семьи, отправились на поиски девушки, все очень переживали».

Камеры видеонаблюдения записали, как на рынке в машину Татьяны сел высокий мужчина. Полицейским удалось установить личность попутчика Татьяны. Им оказался 51-летний местный житель Олег К. На допросе он сознался в содеянном и показал, где спрятал тело жертвы.

По версии следствия, Олег подошёл к машине Татьяны возле рынка и попросил его подвезти: «В ходе поездки фигурант попросил свернуть в район очистных сооружений города Усть-Лабинска, где имевшимся при нём ножом нанес женщине множественные удары в область жизненно важных органов. Затем переместил тело потерпевшей на заднее сиденье автомобиля, который отвез в район станицы Кирпильской Усть-Лабинского района, избавившись по дороге от мобильных телефонов и вещей женщины».

«На следующее утро подозреваемый вернулся на место преступления и переместил автомобиль в лесополосу между хутором Бураковским и станицей Кирпильской, где его через некоторое время обнаружили местные жители. Там же он закопал тело жертвы», — говорится в сообщении СК.

25 августа добровольцы обнаружили «Ниву», принадлежащую разыскиваемому мужчине. В салоне машины были найдены пробитое колесо от Mazda и лопата. Несколько дней Олег К. не приближался ни к «Ниве», ни к своему дому. Но в ночь с первого на второе сентября он всё-таки попался.

«Все эти дни он скрывался в лесу, а вчера пришёл домой за продуктами и вещами. В настоящее время фигурант задержан и передан в следственные органы», — сообщила в своём Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Зять нашего поставщика»

Ранее некоторые СМИ сообщали, что мужчина убил Татьяну, якобы чтобы отомстить её отцу, с которым у того более десяти лет назад был общий бизнес и финансовый конфликт. Однако мать убитой Галина в разговоре с RT категорически опровергает, что между их семьями были какие-то деловые отношения.

«Дел у нас с этим Олегом никогда не было. Мы были знакомы, потому что 15 лет назад его тесть, теперь уже бывший, поставлял сахар в нашу торговую точку. Мы деньги платили вовремя, ни копейки не должны. Потом он ушёл на пенсию, и наши пути разошлись. Олег был просто зятем нашего поставщика, не более», — рассказывает Галина.

По словам Галины, её дочь Татьяна как будто предчувствовала беду. «На рынок в Усть-Лабинск она поехала за мясом, чтобы своей дочери сделать котлеты. А перед этим Таня заезжала в церковь, она как чувствовала, помолилась, хотя очень редко посещала церковь. Добрая моя девочка была, но всех не довозила, она вообще никого не возила. Просто он ходил по пятам, там камеры запечатлели, что он ходил, просил довезти. Я позвонила дочери в одиннадцатом часу, она сказала, что купила мясо и едет домой. Дальше уже телефон был недоступен», — говорит Галина.

У Татьяны осталась 15-летняя дочь. «Каждый день спрашивает, где мама. Вчера на линейку ходила, спрашивала, почему мама не идёт с ней. А потом по новостям увидела о матери и говорит мне: «Вы врёте, расскажите правду», — продолжает Галина. — Татьяна очень заботливая была, всё время с дочерью проводила, занималась с ней дополнительными заданиями, игры разные сама придумывала. Таня гуляла постоянно с ней, была хорошей матерью и старалась не оставлять долго дочь одну».

Сводный брат Олега Дмитрий рассказал RT, что тот раньше работал участковым, был в командировке в Чечне, после чего уволился и начал заниматься бизнесом. «Насколько я знаю, он торговал на рынке конфетами. Мы с ним не общаемся с декабря 2022 года. Он занял у меня денег и не отдал. Сумма была не самой крупной — около 50 тыс. рублей, но после этого он заблокировал наши с мамой номера и перестал с нами общаться», — заявил мужчина.

По словам Дмитрия, Олег — человек со спокойным характером. «Он не был агрессивным, спокойный был. И что толкнуло его на это убийство, я не понимаю совсем. С женой он в разводе, у него двое сыновей, младший сейчас служит в армии», — добавил Дмитрий.