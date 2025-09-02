На карнавале в Нью-Йорке произошла стрельба

На карнавале на Истерн-Паркуэй в Нью-Йорке произошли стычки. Пострадали семь человек, пишет телеканал CBS со ссылкой на местную полицию.

Правоохранители уточнили, что вдоль бульвара Эмпайр и авеню Ностранд было установлено 13 контрольно-пропускных пунктов, а зрители проверялись с помощью ручных металлоискателей.

Участники мероприятия заметили, что надеялись весело провести время.

«Всё, что нужно дома, есть здесь, в Бруклине, особенно в День труда. Так что, если вам нужен флаг, если вам нужна еда — куриное карри, «козий хвост», что угодно — вы получите всё это прямо здесь, в День труда, и это лучшее место для этого», — отметил местный житель Карл Уильямс.

Вместе с тем, по данным полиции, пять человек, включая 14-летнего подростка, получили огнестрельные ранения менее чем за два часа на Истерн-Паркуэй или рядом с ней.

Все ранения были получены в период с 17:30 до 21:30 по местному времени. Большинство пострадавших находятся в стабильном состоянии.

Кроме того, два человека получили ножевые ранения. Состояние одного из них оценивается как стабильное, а другой отказался от медицинской помощи на месте происшествия.