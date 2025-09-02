Россиянин поддержал украинских террористов и попал под следствие
В Волгограде ФСБ задержала 38-летнего мужчину за оправдание терроризма. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Волгограда».
По его данным, в социальных сетях обвиняемый поддерживал украинских террористов.
Против россиянина возбуждено дело об оправдании террористической деятельности и поддержке запрещенного в России националистического объединения. Ему грозит до семи лет колонии.
Ранее в Москве следствие попросило продлить арест блогеру Арсену Маркаряну, оскорбившему защитников Отечества.