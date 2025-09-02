Семья потеряла семерых детей из-за землетрясения в Афганистане

В Афганистане мужчина потерял сразу 11 членов семьи в результате разрушительного землетрясения, произошедшего в ночь на 1 сентября. Об этом пишет издание The Independent.

© Московский Комсомолец

По данным СМИ, среди погибших — семеро его детей: двое мальчиков и пять девочек. Также мужчина лишился дяди и троих двоюродных братьев. Что с матерью детей, не уточняется.

Напомним, подземные толчки магнитудой 6 с пятью афтершоками охватили провинции Кунар, Лагман и Нангархар. Многие деревни оказались разрушены.

По последним данным, жертвами стихии стали более 1,4 тысячи человек, ещё свыше 3,1 тысячи получили ранения.