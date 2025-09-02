Националисту Королеву назначили второй пожизненный срок по делу "Белой масти"
Националисту Николаю Королеву по решению Второго западного окружного военного суда назначили второй пожизненный срок, сообщает РИА Новости во вторник.
Стало известно, что суд вынес обвинительный вердикт Королеву по новому делу о создании террористического сообщества "Белая масть" и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Ранее Королев был осужден на пожизненный срок за терроризм. Уточняется, что вину по новому делу он не признал. При этом, на скамье подсудимых в зале суда находятся и предполагаемые участники сообщества. В обвинительном заключении сказано, что фигуранты в соцсетях положительно высказывались о терактах, в том числе и на почве расизма, вдохновляясь преступлениями против государственных органов.