Побег двух заключенных из СИЗО-1 Екатеринбурга попал на камеру видеонаблюдения. Видео опубликовал Telegram-канал «Антитеррор Урал».

На кадрах двое мужчин бегут по затянутой туманом парковке. Один из них одет в спортивный костюм и кепку козырьком назад. Второй — в одежде темных цветов, держит в руках неизвестный предмет.

По данным канала, сбежавших зовут Иван Корюков* и Александр Черепанов*, они объявлены в федеральный розыск.

Ранее сообщалось, что двое мужчин пытались поджечь военкомат Кировского района Екатеринбурга за вознаграждение от Украины в размере 40 тыс. рублей. Силовики задержали их на месте преступления.

В октябре 2024 года суд признал их виновными по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и п. «а» ч. 2 ст. 205 (террористический акт) УК РФ.

После вынесения приговора осужденные ожидали этапирования в колонию строгого режима. За побег обоим могут увеличить срок на 5 лет.

*Внесен в террористов и экстремистов Росфинмониторинга.