Суд признал 44-летнего жителя Ставрополья виновным в торговле людьми

Жителю Ставропольского края суд назначил 10 лет колонии строгого режима за продажу человека в качестве рабочей силы на ферму в Шпаковском округе.

Гражданин Ставропольского края признан виновным в участии в преступном сообществе и торговле людьми, сообщает «Коммерсант». По данным следствия, в 2019 году он создал преступную структуру, включавшую четыре отдельных группы, действовавших в разных округах региона.

В апреле 2023 года осужденный познакомился с находившимся в трудной ситуации мужчиной, предложил ему работу и бесплатное жилье, но затем заключил сделку купли-продажи и передал его в качестве рабочей силы на животноводческую ферму.

Суд назначил злоумышленнику десять лет лишения свободы в колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы на один год и один месяц. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее суд уже вынес обвинительные приговоры организатору и руководителю одной из групп этого преступного сообщества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приамурье правоохранители заподозрили золотодобывающие компании в использовании рабской силы.

В Индонезии полиция арестовала 12 человек по подозрению в торговле детьми под видом фиктивного усыновления.