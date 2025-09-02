Блогер из Казахстана maga.fpv показал новое видео с палаткой российской альпинистки Натальи Наговициной, которая 12 августа застряла на пике Победы в Киргизии. Семиминутный ролик опубликовала у себя телеведущая Виктория Боня.

Видео было снято с дрона. На получившихся кадрах можно увидеть сам пик Победы, а также вид сверху на палатку Наговициной. Самой альпинистки, как и каких-либо следов ее деятельности, вокруг палатки не видно.

МЧС России объяснило невозможность участия в спасении Наговициной

Напомним, что 47-летняя Наговицина сломала ногу на пике Победы в августе 2025 года. Из-за этого она застряла на высоте около 7 200 метров — спасатели несколько раз пытались эвакуировать женщину, но из-за непогоды им каждый раз приходилось отменять операции.