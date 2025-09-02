Автопогрузчик раздавил работника элеватора в Татарстане

Смертельный случай произошел на производстве с сотрудником АО «Набережночелнинский элеватор» в Тукаевском районе Татарстана. По факту нарушения правил охраны труда возбуждено уголовное дело, передает прокуратура республики.

Мужчина явился на работу в нетрезвом состоянии. Однако медосмотр и техосмотр ему удалось обойти. Сотрудник приступил к своим обязанностям на складе. Во время выполнения погрузочно-разгрузочных работ автопогрузчик перевернулся. Мужчину придавило массой транспортного средства.

Водитель погиб на месте происшествия. Проверка показала, что гибель мужчины произошла вследствие грубого нарушения должностными лицами предприятия требований охраны труда. Решается вопрос об уголовном преследовании виновных. Расследование на контроле прокуратуры.