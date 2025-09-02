Мужчина пытался надругаться над девочкой в ТЦ в Петербурге

В Санкт-Петербурге в День знаний мужчина пытался надругаться над школьницей в торговом центре, пишет «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в ТЦ «Лондон Молл» на улице Коллонтай. Сообщается, что злоумышленник на глазах у посетителей совал руки под юбку девочки. При себе у него был нож, которым он угрожал сотрудникам охраны, пытавшимся его задержать.

Несмотря на вмешательство работников ТЦ, преступнику удалось скрыться. Сейчас его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Известно, что этот мужчина ранее уже попадал в поле зрения охраны торгового центра за неадекватное поведение.

