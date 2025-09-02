Мужчина надругался над российской школьницей в подъезде ее дома

В Москве предъявили обвинение мужчине в надругательстве над 16-летней девочкой. Столичный Следком ходатайствует об аресте задержанного, передает пресс-служба ведомства.

Преступление произошло 30 августа в подъезде жилого дома на улице Воронежской. Судя по камерам, бородатый мужчина зашел за девочкой в парадное, где надругался над несовершеннолетней. Пострадавшая рассказала обо всем родителям. Те незамедлительно обратились в полицию.

Насильника оперативно задержали. Ему предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует о заключении мужчины под стражу.

