Опытный альпинист загадочно пропал в горах на Кубани

В Краснодарском крае на хребте Аибга пропал опытный альпинист. В горах он вынужденно ночует уже третью холодную ночь. Об этом пишет Mash.

© Шедеврум

По информации издания, 58-летний гид Сергей Мельников, который поднимался на один из самых опасных восьмитысячников, Аннапурна I в Гималаях, вышел 29 августа с двумя клиентами на Черничную тропу.

Вечером на следующий день он прислал сообщение, о том, что группа заночевала в горах, причем без спальников.

Двое туристов через день вышли на Красную Поляну без гида. Они рассказали, что мужчина устал и не смог спуститься.

Телеграм-канал отмечает, что в горах Мельников проводит третью ночь, запасов воды и еды у него нет, поскольку ночевки не входили в его планы.

Предположительно, мужчина мог сбиться ночью с маршрута. На его поиски отправились сотрудники МЧС вместе с кинологами.