СК возбудил дело на мужчину, зарезавшего свою 90-летнюю бабушку в Москве

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который зарезал свою 90-летнюю бабушку в квартире дома на Братиславской улице в Москве. Об этом в четверг, 4 сентября, сообщили в пресс-службе столичного СК России.

— По результатам проведенных проверочных мероприятий Люблинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан. С ним проводятся следственные действия, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Тело пенсионерки обнаружили в квартире дома на Братиславской улице в Москве утром 4 сентября. Силовикам удалось задержать подозреваемого в убийстве — им оказался внук пенсионерки. О причинах произошедшего на момент публикации материала не сообщалось.