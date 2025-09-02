Подозреваемый в убийстве Парубия заявил о готовности убить Порошенко*

Подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия заявил, что также был готов убить экс-президента Украины Петра Порошенко*.

© Вечерняя Москва

Силовики поинтересовались у задержанного, почему он убил именно Парубия.

— Он (Парубий — прим. «ВМ») был рядом. Если бы я жил в Виннице, то был бы Петя (Петр Порошенко* — прим. «ВМ»), — цитирует подозреваемого Lenta.ru.

Предполагаемый убийца также признался, что совершил преступление с целью лично отомстить украинским властям. Помимо этого, мужчина заявил, что желает об обмене: тогда он сможет найти тело своего сына, погибшего в зоне спецоперации.

Об убийстве Парубия 30 августа сообщила Национальная полиция Украины, поначалу не уточнив личность погибшего. Национальная полиция Украины позже опубликовала несколько фотографий задержанного убийцы экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. На видео неизвестный мужчина снят либо со спины, либо с замазанным лицом.

Представитель Службы безопасности Украины Вадим Онищенко на брифинге во Львове 1 сентября сообщил, что «российский след» в убийстве Парубия подтвердить нельзя, доказательств нет.

*Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.