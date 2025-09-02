Подозреваемый в убийстве Парубия признался, что «шантажа» со стороны РФ не было

Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия признался, что «шантажа» со стороны РФ не было. Об этом сообщает RT.

Задержанный признался, что совершил преступление с целью лично отомстить украинским властями. Помимо этого, мужчина заявил, что желает об обмене: тогда он сможет найти тело своего сына, погибшего в зоне спецоперации, говорится в публикации.

Об убийстве Парубия 30 августа сообщила Национальная полиция Украины, поначалу не уточнив личность погибшего.

Позднее украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил смерть политика: о случившемся ему рассказал министр внутренних дел страны Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Национальная полиция Украины выложила несколько фотографий задержанного убийцы экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. На видео неизвестный мужчина снят либо со спины, либо с замазанным лицом.

Представитель Службы безопасности Украины Вадим Онищенко на брифинге во Львове 1 сентября сообщил, что «российский след» в убийстве Парубия подтвердить нельзя, доказательств нет.