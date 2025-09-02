Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 1,4 тысяч

Во вторник, 2 сентября, стало известно, что число жертв в результате землетрясения в Афганистане превысило 1,4 тысячи человек.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя официального представителя "Талибана" Хамдуллу Фитрата.

По словам Фитрата, число погибших в провинции Кунар в результате землетрясения достигло 1 411 человек, ранения получили 3 124 гражданина. Названо и число разрушенных домов - 5 412.

Напомним, ранее утром вторника сообщалась другая статистика по числу погибших в результате землетрясения в Афганистане.