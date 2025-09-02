Украинец, задержанный за убийство экс-главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрея Парубия, признал свою вину и заявил, что хотел отомстить «всей власти». Об этом сообщили украинские СМИ.

В зале суда мужчина заявил журналистам, что убил Парубия по собственной инициативе. Он также сообщил, что хотел поехать в Россию, чтобы найти своего сына-военнослужащего.

Экс-глава СНБО и бывший спикер Верховной рады Парубий был убит во Львове 30 августа. В МВД Украины заявили, что убийство тщательно готовилось и преступник следил за графиком передвижений Парубия.

Позже в офисе генерального прокурора страны сообщили о задержании подозреваемого. Им оказался 52-летний уроженец Львова. Мужчина рассказал, что его сын служил в ВСУ и в 2023 году пропал без вести под Артемовском.