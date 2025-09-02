«Пошли уголовные дела»: как в России началась новая волна борьбы с коррупцией

В 2025 году арестованы 2 бывших губернатора и 27 их заместителей, а также 101 чиновник, включая мэров и депутатов. Об этом сообщает kp.ru.

Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета и член СПЧ, объяснил, что с 2008-2012 годов в России активно боролись с коррупцией, создав управление президента по этому вопросу и систему контроля. В некоторых регионах, таких как Кострома, Тула и Калуга, проблема коррупции была успешно решена.

Однако в эпоху ковида контроль ослабили из-за необходимости экстренных закупок масок и лекарств. Это привело к росту коррупции. Усиление санкций и СВО также усложнили антикоррупционную работу, закрыв доступ к данным о закупках, отметил собеседник издания.

По словам Кабанова, активизация борьбы с коррупцией началась после того, как президенту доложили о превышениях полномочий на местах. Теперь силовики и Генпрокуратура ориентированы на усиление мер борьбы. Государственные проверки начинаются там, где есть факты неэффективного использования бюджетных средств. Военные действия и IT-сфера также стали рисковыми областями для коррупции.

Получившему взяток на 136 миллионов рублей бывшему вице-губернатору смягчили приговор

Громкие дела 2010-х годов сопровождались зрелищными находками, но сейчас такие случаи реже попадают в публичное поле, подчеркнул Кабанов. Он предложил следующие меры: ужесточить наказания за коррупцию, увеличив сроки до 10-25 лет, ввести условие о полном возмещении ущерба для уменьшения срока наказания, усилить контроль за бюджетом с помощью мониторинга и оценки эффективности проектов, изучать успешные антикоррупционные модели, такие как системы Росатома и Ростелекома, проводить соцопросы о доверии к губернаторам, постоянно обучать молодежь, что коррупция — это зло.