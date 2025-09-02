Москвичку завалило камнями на Эльбрусе

35-летняя жительница Москвы пострадала на Эльбрусе. Уточняется, что причиной инцидента стал камнепад. Об этом во вторник, 2 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.

© Вечерняя Москва

Авторы канала отмечают, что камни обрушились на женщину в районе скал Пастухова, высота территории достигает примерно 4 600 метров. Уточняется, что она по своей воли решила взобраться на Эльбрус с друзьями.

— Женщина получила различные травмы. На место выдвинулись спасатели, — сказано в сообщении.

По информации Shot, пострадавшая была в составе незарегистрированной группы, состоящей из восьми человек.

В апреле этого года спасатели нашли двух пропавших на Эльбрусе туристов, один из них скончался. При этом работа осуществлялась при неблагоприятных погодных условиях на высоте более 5000 метров. Всего в горах пропали пять человек — все граждане Турции.

В прошлом году сотрудники МЧС РФ спасли на Эльбрусе альпиниста из Индии. 32-летний иностранец решил совершить восхождение в одиночку и не зарегистрировал свой маршрут. Мужчина был доставлен в альпинистский лагерь.