Названа причина сильного грохота в небе над Ростовом-на-Дону

Грохот в микрорайоне Военвед в Ростове-на-Дону во вторник утром был вызван с переходом самолета на сверхзвук. Об этом РИА Новости представитель правительства Ростовской области.

По словам чиновника, ГУ МЧС России по Ростовской области подтвердило «переход самолета на сверхзвук» , он также попросил местных жителей соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации.

В ночь на 2 сентября Ростовская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Всего, по данным Минобороны России, в небе над регионом было сбито 13 беспилотников ВСУ.

Позднее врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки в Ростове-на-Дону пострадали четыре мирных жителя — трое взрослых и ребенок. По его словам, в городе загорелись верхние этажи двух многоквартирных домов. Он отметил, что проводится эвакуация жителей, их перемещают в пункт временного размещения, который был оборудован на базе ближайшей школы.