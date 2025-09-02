В Афганистане рассказали о поисках сотен людей под завалами после землетрясения

В Афганистане сотни людей остаются под завалами после землетрясения, их поиски продолжаются.

© Газета.Ru

Об этом сообщает портал Tolo News в соцсети X.

«Операции по спасению продолжаются в районах Кунара, пострадавших от землетрясения, где сотни людей остаются под завалами», — говорится в сообщении.

По информации Красного Креста, на количество людей, которых не удалось спасти в результате землетрясения, выросло до тысячи. При этом количество пострадавших увеличилось до 3,25 тыс. человек.

В публикации говорится, что в результате стихийного бедствия было разрушено более 8 тыс. домов.

В ночь на 1 сентября в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр стихийного бедствия был зафиксирован в 27,3 километрах (17 милях) от города Джелалабад, вблизи пакистанской границы. Министерство здравоохранения Афганистана сообщило, что из-за расположения эпицентра в труднодоступной горной местности потребуется время для получения полной картины о количестве пострадавших.