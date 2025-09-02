Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали в Китае

Подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а в Алма-Ате сейсмическая активность составила два балла.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на территории Китая, примерно в 319 км к востоку от Алма-Аты, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС Казахстана.

Эпицентр находился в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР рядом с границей Киргизии, а толчки были зафиксированы в 12:58 по времени Казахстана.

Согласно информации МЧС, глубина очага составила 5 км, а энергетический класс землетрясения – 12.3. Магнитуда MPV составила 5,7.

В Алма-Ате интенсивность землетрясения по шкале MSK-64 достигла 2 баллов. При этом корреспондент ТАСС отмечает, что в самом городе подземные толчки не ощущались.

Во вторник стало известно, что в результате землетрясения на территории Афганистана зафиксировали 1 124 погибших и разрушение более 8 тыс. жилых домов.

В конце августа на Камчатке за один час произошли два землетрясения.