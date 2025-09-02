Крысы обгрызли пальцы двум новорожденным в роддоме

В Индии двое новорожденных, находясь в отделении интенсивной терапии, подверглись нападениям крыс. Об этом сообщает Times Of India.

Инцидент произошел в городе Индор в ночь на 31 августа в отделении интенсивной терапии новорожденных больницы MY Hospital. Крысы обгрызли пальцы как минимум двум младенцам с врожденными аномалиями. По словам главного врача, серьезных травм дети не получили, сейчас проводится их лечение.

Причиной нашествия грызунов стали обильные дожди и еда, которую приносят в палаты родственники пациентов и медперсонал. Дезинсекция в больнице последний раз проводилась пять лет назад. Врачи поручили персоналу усилить бдительность и запретили проносить продукты, привлекающие крыс. Также запланированы мероприятия по борьбе с вредителями.