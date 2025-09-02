Уголовное дело против журналистки Таратуты* направили в суд

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении журналистки Юлии Таратуты*, обвиняемой в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Дело направили в суд.

Об этом во вторник, 2 сентября, рассказала «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Перовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 47-летней Юлии Таратуты*. Она обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу в отсутствии подсудимой, находящейся в розыске, — рассказала Нефедова.

Ранее МВД объявило Таратуту в розыск. Позднее ее заочно арестовали. Ей инкриминировали уклонение от исполнения обязательств иностранного агента. Уголовное дело в отношении Таратуты* возбудили еще в марте этого года. Тогда правоохранители начали сбор доказательственной базы.

*Минюстом РФ признана иноагентом.