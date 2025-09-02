Двое мужчин погибли при подрыве на минном поле в Курской области

Двое мужчин 38-ми и 28-ми лет подорвались на минном поле в понедельник, 1 сентября, вблизи села Поповка Рыльского района Курской области.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Уточняется, что оба мирных жителя погибли на месте.

— К сожалению, наши приграничные районы до сих пор изобилуют неразорвавшимися боеприпасами. Пожалуйста, берегите себя! — сказано в сообщении.

28 августа Хинштейн сообщил, что оператор ВГТРК подорвался на мине, после чего ему оказали первую помощь и доставили в Курскую областную больницу. Также, по словам главы региона, в другом населенном пункте был ранен 26-летний полицейский — он пострадал в результате атаки вражеского беспилотника.

Позже корреспондент телеканала «Россия 24» Станислав Бернвальд рассказал о самочувствии сотрудника ВГТРК Сергея Солдатова. Его состояние было тяжелым, но до начала операции он находился в сознании. Он также уточнил, что кровопотеря была минимальная, потому что своевременно были оказаны ему медицинская помощь и обезболивание.