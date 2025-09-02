Выдвинута новая версия, почему Наговицина навсегда застряла на пике Победы

Главным нарушением при организации восхождения на пик Победы стала недостаточная подготовка российской альпинистки Натальи Наговициной. Об этом заявил председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

«Есть конкретное нарушение по всем показателям: по физической форме и подготовке», — сказал Яковенко «РБК Спорт».

По его словам, у спортсменки был лишь второй спортивный разряд, который не позволяет совершать столь сложные и опасные восхождения без контроля опытного тренера. Яковенко подчеркнул, что второй разряд — это, по сути, уровень учебного альпинизма. После его получения спортсмены допускаются к самостоятельным восхождениям только под руководством и присмотром тренера. Для выхода на высокогорные маршруты, к которым относится пик Победы, требуется как минимум первый разряд и значительно больший опыт.

Наговицина может навсегда остаться на пике Победы

Восхождение на пик Победы (7439 м) началось 12 августа. Наталья Наговицина поднялась в составе группы, в которой был и ее напарник Роман Мокринский. По словам Яковенко, оба альпиниста не имели необходимой подготовки для столь сложного маршрута, и, вероятно, не до конца осознавали все риски. Пик Победы считается одним из самых сложных и опасных семитысячников. Особое внимание эксперты обращают на так называемую «точку невозврата» на пике Победы — гребень, расположенный на высоте около 7000 метров. По словам Яковенко, с этого участка даже эвакуация тел погибших становится практически невозможной. Именно здесь и оказалась Наговицина.

На высоте альпинистка сломала ногу, после чего не могла самостоятельно двигаться. Первую помощь ей оказал напарник, а позже к месту происшествия подошли другие альпинисты из Италии и Германии. Они передали Наговицыной спальный мешок, горелку, газ и питание. Во время спасательной операции от обморожения погиб итальянский альпинист Лука Синигилья, который пытался помочь Наталье. 16 августа в район происшествия был направлен вертолет Минобороны Киргизии для эвакуации пострадавшей. Однако из-за сложных погодных условий воздушное судно совершило жесткую посадку, в результате чего пострадали находившиеся на борту спасатели.

Операция была временно приостановлена из-за ухудшения погоды. 23 августа эксперты МЧС Кыргызстана предположили, что Наговицина погибла, и приняли решение прекратить поисково-спасательные работы. 27 августа российская альпинистка была официально признана пропавшей без вести.