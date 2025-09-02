Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА

Режим ЧС ввели в районе Ростова-на-Дону, где в результате беспилотной атаки пострадали жилые дома. Об этом во вторник, 2 сентября, сообщил глава города Александр Скрябин.

© Вечерняя Москва

По словам Скрябина, ростовские коммунальные службы приступили к уборке обломков на месте происшествия. Помимо этого, граждане пострадавших домов могут обратиться с соответствующими документами с целью получения предусмотренных выплат.

— Всем пострадавшим окажем необходимую помощь, — написал глава Ростова-на-Дону в своем Telegram-канале.

Ночью взрывы в Ростове-на-Дону продолжались около часа: всего местные жители слышали около 13–15 громких звуков в западной части города. В одном из районов города видно возгорание на крыше жилого многоэтажного дома после массированной атаки украинских беспилотников. В результате атаки пострадали четыре человека.